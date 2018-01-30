Сотрудник Агентства развития государственных сервисов задержан за взятку

30.01.2018 21:50 Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии задержали главного специалиста Агентства развития государственных сервисов министерства юстиции по обвинению в получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



По данным следствия, задержанный специалист также был членом аппарата тендерной комиссии Агентства. За взятку в размере 2,5 тысяч лари он пообещал одному из производителей помочь победить в тендере.



При этом из 2,5 тысячи лари он заранее взял 1 тысячу лари. В этот момент он и был задержан.



Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.

















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