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Сотрудник Агентства развития государственных сервисов задержан за взятку
30.01.2018 21:50
Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии задержали главного специалиста Агентства развития государственных сервисов министерства юстиции по обвинению в получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, задержанный специалист также был членом аппарата тендерной комиссии Агентства. За взятку в размере 2,5 тысяч лари он пообещал одному из производителей помочь победить в тендере.
При этом из 2,5 тысячи лари он заранее взял 1 тысячу лари. В этот момент он и был задержан.
Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.
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