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Британский ракетный эсминец вошел в акваторию Черного моря


31.01.2018   10:31
30 января ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan, оснащенный ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Черного моря.Об этом сообщает Объединенное военно-морское командование НАТО в Twitter.

Отмечается, что британский эсминец движется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря. Его сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.

Как известно, ранее Британия анонсировала, что впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond.

Эсминец, оснащенный новейшими зенитными ракетами, направится к берегам Украины. На его борту будут находиться до 60 морских пехотинцев.

HMS Diamond будет вести целевую группу НАТО и помогать защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в "тайных учениях" в Украине.






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