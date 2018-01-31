Грузию рекомендуют быстро принять в НАТО

31.01.2018 10:33 «Грузия достойна вступления в Североатлантический альянс», – об этом говорится в докладе директора Центра международных исследований американского фонда Heritage Foundation Люка Коффи. В исследовании содержится рекомендация по быстрому вступлению Грузии в НАТО, для чего, по словам авторов, не требуется План действий по членству, так как она соответствует всем требованиям по вступлению в альянс.



2018 год – важный год для отношений в формате США-НАТО-Грузия, говорится в докладе. Он не только напоминает о десятой годовщине военной агрессии России против Грузии, но и знаменует десятую годовщину обещания НАТО о возможном членстве Грузии в Альянсе на саммите в Бухаресте.



«Саммит НАТО, запланированный на июль 2018 года в Брюсселе, предлагает Альянсу шанс вывести отношения между НАТО и Грузией на новый уровень, закрепляя твердое стремление Грузии на пути к полноправному членству», – говорится в докладе.



Далее в статье предложен механизм, позволяющий не применять положения статьи 5 Устава НАТО:



«Многие опасаются, что членство Грузии в НАТО неизбежно будет означать войну с Россией. Грузии может быть предложено вступить в НАТО путем внесения поправок в статью 6 Североатлантического договора от 1949 года и временно исключить оккупированные Россией Абхазию и Цхинвальский регион из-под действия 5-й статьи. Эта временная мера будет действовать до тех пор, пока признанная на международном уровне территория Грузии не будет восстановлена мирными и дипломатическими средствами в своих границах. Эти меры лишат Москву рычага воздействия на страны, желающие присоединится к Альянсу, но имеющие территории, оккупированные Россией».



По словам бригадного генерала Амирана Салуквадзе, бесконечное затягивание вопроса о членстве Грузии в НАТО чревато, так как льет воду на мельницу пророссийских сил:



«Политика умиротворения России не привела к желаемому результату, подтверждением чего служит растущая агрессия этой страны к государствам, вышедших из ее сферы влияния. Ни санкции, ни меры дипломатического характера не возымели должного действия, напротив, мы видим ускоренную милитаризацию этой страны. Другой вопрос, насколько сама Грузия готова к членству? Несмотря на мою критику по поводу реформирования наших вооруженных сил, все же считаю, что Грузия удовлетворяет всем критериям по приему в Альянс, намного превосходя аналогичные показатели стран, давно принятых в НАТО. С принятием Существенного пакета НАТО-Грузия отношения с Альянсом сейчас ближе, чем в рамках традиционного ПДЧ. Поэтому я полностью согласен с высказанными в публикации соображениями, что Грузии не требуются дорожные карты и прочие проволочки, а только единая политическая воля Альянса, которой Россия не в силах противодействовать».



По словам исполнительного директора «Атлантического совета – Грузия» Георгия Мучаидзе, России опасаются не только на Западе, но и представители правящей в Грузии силы. По этой причине ключ к членству в НАТО находится не в Москве или Брюсселе, а именно в Тбилиси, считает эксперт:



«Многое зависит от нас. Если мы по примеру стран Балтии продолжим курс на демократическое реформирование страны, то уверяю, скептицизма на Западе не будет. Мы помним не одну критичную рекомендацию со стороны западных экспертов по поводу чрезмерной зависимости нашей судебной системы, прокуратуры и службы безопасности от политических сил. В то же время среди наших партнеров звучат замечания и по поводу давления на независимые СМИ. И чем мы больше будем давать таких поводов скептикам, тем дальше будет перспектива нашего членства».



В вышеупомянутом исследовании есть несколько рекомендаций и в адрес администрации президента Трампа и Конгресса США с призывом оказывать военную и политическую поддержку Грузии. При этом авторы рекомендуют приложить усилия по достижению соглашения о свободной торговле с Грузией. Это бы направило четкое послание, что США являются ключевым игроком в регионе и серьезно относятся к углублению отношений с такой страной, как Грузия.



"Радио Свобода"

Автор: Ираклий Орагвелидзе











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