На факте дачи взятки чиновнику задержан один гражданин

31.01.2018 14:25 Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали гражданина Грузии Заура Б. на факте дачи взятки чиновнику для совершения незаконного действия.



Согласно информации следствия, задержанный связался с начальником службы надзора первичной структурной единицы мэрии, муниципалитета Кутаиси, которому предложил в визе взятки 3 000 лари взамен за покровительство в осуществлении работы по строительству и реконструкции без проекта на здании, находящегося по улице Гелати №191.



30 января 2018 года Зураб Б. передал представителю мэрии предложенную в виде взятки сумму 3 000 лари, во время чего сотрудники антикоррупционного агентства СГБ задержали его в виде обвиняемого.



Ведется следствие по факту передачи взятки чиновнику для совершения незаконного действия (по части 2 статьи 339 УК Грузии, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком от 4 до 7 лет).



Следствие ведет антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии.

















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