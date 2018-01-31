Встреча министров обороны Грузии и Румынии прошла в рамках визита Левана Изория в Бухарест

31.01.2018 18:34 Министр обороны Грузии Леван Изория с официальным визитом прибыл в Румынию по приглашению румынского коллеги Михая-Виорела Фифора.



По окончанию личной встречи, стороны продолжили переговоры уже в составе расширенных делегаций.



Согласно информации Минобороны Грузии, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и укрепления безопасности в регионе Черного моря. По заявлению глав военных ведомств двух стран, Грузия и Румыния являются важными игроками в акватории Черного моря и вносят большой вклад в региональную безопасность.



Михай-Виорел Фифор подчеркнул, что Румыния твердо поддерживает интеграцию Грузии в НАТО. В этом контексте было подтверждено, что военные двух стран примут совместное участие в многонациональных учениях.



Кроме того, стороны обсудили участие в праздновании государственных юбилеев. В частности, в этом году исполняется 100 лет со дня провозглашения независимости обоими странами.



По завершению переговоров Леван Изория и Михай-Виорел Фифор подписали план двустороннего сотрудничества, который предусматривает качественное повышение уровня партнерства.

















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