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Встреча министров обороны Грузии и Румынии прошла в рамках визита Левана Изория в Бухарест


31.01.2018   18:34
Министр обороны Грузии Леван Изория с официальным визитом прибыл в Румынию по приглашению румынского коллеги Михая-Виорела Фифора.

По окончанию личной встречи, стороны продолжили переговоры уже в составе расширенных делегаций.

Согласно информации Минобороны Грузии, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и укрепления безопасности в регионе Черного моря. По заявлению глав военных ведомств двух стран, Грузия и Румыния являются важными игроками в акватории Черного моря и вносят большой вклад в региональную безопасность.

Михай-Виорел Фифор подчеркнул, что Румыния твердо поддерживает интеграцию Грузии в НАТО. В этом контексте было подтверждено, что военные двух стран примут совместное участие в многонациональных учениях.

Кроме того, стороны обсудили участие в праздновании государственных юбилеев. В частности, в этом году исполняется 100 лет со дня провозглашения независимости обоими странами.

По завершению переговоров Леван Изория и Михай-Виорел Фифор подписали план двустороннего сотрудничества, который предусматривает качественное повышение уровня партнерства.







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