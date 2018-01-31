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Объективность независимого следственного механизма является лакмусовой бумагой - глава МВД


31.01.2018   19:28
«МВД однозначно приветствует создание единого следственного механизма подобного типа», — заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

«Это логично садится в те реформы и планы, которые осуществляются в направлении ведомства. Мы не видим рисков в отношении тех ценностей, внедрение которых мы планируем в МВД.

В течение последних месяцев у нас было несколько случаев, когда независимый следственный механизм был бы удобным инструментом, чтобы МВД было бы более эффективным в коммуникации с обществом. Конечно, мы учитываем, то , что у правоохранителей должно быть чувство твердой объективности. Это очень важно и думаем, что объективность подобного механизма объективность независимого механизма является лакмусовой бумагой, по которой должна пройти его эффективность.

Конституционная и структурная независимость подобного института является абсолютно приемлемой, и мы считаем, что с нашей стороны будет максимальное усилие, чтобы подобный институт способствовал как качественному улучшению внутренних процессов министерства внутренних дел, так и завоеванию высокого доверия общественности. Еще раз подчеркиваем, что ы приветствуем создание подобного механизма и с нашей стороны выражаем готовность к сотрудничеству», — заявил министр внутренних дел.

Георгий Гахария и его заместитель Натия Мезвришвили приняли участие в заседании межведомственного координационного совета, который направлен на осуществление мероприятий для реформы уголовной системы и против пыток людей, негуманного, жестокого обращения и наказаний.

На заседании межведомственного координационного совета присутствовали члены совета – представители исполнительной, законодательной и судебной власти, аккредитованные в Грузии международные миссии, неправительственные организации, эксперты, инспектор по защите персональных данных, Народный защитник.

По словам Теи Цулукиани, особое значение придается готовности министра внутренних дел к осуществлению законодательных изменений на практике.

«После назначения министром внутренних дел, процесс продвинулся более быстрым темпом и мы легче смогли согласовать более приемлемую и апробированную модель. Готовность и воля министерства внутренних дел является решающей для того, чтобы этот механизм на практике был эффективным и закон не оставался лишь на бумаге. Лишь готовности прокуратуры недостаточно для того, чтобы модель на практике выполняла свою функцию и мы достигли той цели, для которой был представлен этот пакет», — заявила Тея Цулукиани.







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