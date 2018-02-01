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Шотадзе: Прокуратура никого не покрывает


01.02.2018   10:47
Прокуратура никого не покрывает, - об этом заявил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, комментируя расследование произошедшего на улице Хорава в Тбилиси.

Шотадзе ответил на обвинения адвокатов задержанных в том, что якобы Главная прокуратура покрывает часть обвиняемых.

«Прокуратура никого не покрывает. Изначально распространились определенные спекуляции по этому вопросу и тот человек, сын которого участвовал в инциденте, давно уже не работает в системе прокуратуры. Что касается заявлений адвокатов, мне совершенно понятна их позиция, так как это тактика защиты. Они пытаются дискредитировать следствие, однако, реальность совсем иная. В этом инциденте участвовали десятки лиц и несовершеннолетних. Все участники допрошены. Они будут допрошены также на суде. У них есть полная возможность предоставить суду ту информацию, какая у них есть. Добытые следствием доказательства, в том числе информация, полученная при допросе, выявили двух лиц, которые на данном этапе привлечены к ответственности за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах», - заявил Ираклий Шотадзе.






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