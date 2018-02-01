Шотадзе: Новый следственный орган будет называться Службой государственного инспектора

01.02.2018 11:07 С января 2019 года в Грузии заработает новый следственный орган, который будет расследовать случаи преступлений против гражданских лиц в силовых ведомствах. Об этом журналистам сообщил Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.



Речь идет о защите от унизительного и нечеловеческого обращения, от угрозы насилия, о попытках принуждения с целью сменить показания или избежать показаний против тюремного конвоя и так далее.



Новый следственный орган будет называться Службой государственного инспектора.



Соглашение о его создании было достигнуто в ходе объединенного заседания межведомственного координационного совета под руководством министра юстиции Грузии Теи Цулукиани.



«Пытки, нечеловеческое обращение, факты ненадлежащего обращения, в общем — все подобные преступления будет расследовать независимое следственное подразделение, которое будет создано с января 2019 года. В отличии от других следственных подразделений, у него будет довольно высокая степень независимости и, соответственно, полномочия, которые есть и у других следственных подразделений», — сказал Шотадзе.



О том, что Минюст завершил работу над проектом новой службы Тея Цулукиани заявила еще в ноябре 2017 года.



«Очень скоро в стране появится независимый следственный механизм под названием Служба государственного инспектора… Она будет расследовать факты ненадлежащего обращения, в том числе пыток, избиения, и другого типа факты со стороны правоохранительных органов, а также преступления, которые завершаются или могут завершиться смертью гражданина, который находится в руках правоохранительной власти», — сказала Цулукиани журналистам.



Служба государственного инспектора будет входить в состав аппарата инспектора по защите персональных данных Грузии, которой руководит Тамар Калдани. Согласно проекту, руководителя службы будет избирать парламент Грузии сроком на пять лет.



«Мы обязательно активно подключимся к этому обсуждению и используем свой опыт надзора за правоохранительными органами в части персональных данных, благодаря которому мы получили большие знания об этом секторе. Вы знаете, что институт инспектора по защите персональных данных был создан всего несколько лет назад, но уже признан как эффективный, быстрый и соответствующий европейским ценностям», — сказала Калдани журналистам.



Положительно оценивает создание Службы государственного инспектора и глава МВД Грузии Георгий Гахария.



«Служба станет инструментом, который всесторонне будет отвечать на те вызовы, перед которыми мы стоим, однако как я отметил на встрече и отмечу еще раз, что у каждого сотрудника правоохранительных органов должна быть вера в объективность такого инструмента, так как это вопрос баланса», — сказал Гахария журналистам.



Кто будет руководить Службой государственного инспектора — еще не известно, однако в ноябре 2017 года, когда парламент собирался вынести вотум доверия обновленному составу правительства Грузии, в СМИ распространились слухи об упразднении министерства по исполнению наказаний и пробации и о переходе его главы Кахи Кахишвили в новый следственный орган.















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