Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генсек НАТО пообещал Грузии продолжить поддержку укрепления ее обороноспособности


01.02.2018   14:11
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе обсудил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Грузии.

Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Грузии, "на встрече еще раз была дана положительная оценка процессу евроатлантической интеграции Грузии, включая выполнение Грузией в 2017 году Годовой национальной программы (ANP - Annual National Programme), осуществленные в стране демократические реформы и реформы в сфере обороны".

Министр выразил благодарность Й.Столтенбергу за поддержку Грузии и выразил надежду, что и в будущем будет активно сохранена текущая позитивная динамика двустороннего сотрудничества.

В МИД отметили, что на встрече М.Джанелидзе проинформировал Й.Столтенберга о ситуации на оккупированных Россией территориях Грузии - в Абхазии и Цхинвальском регионе.

"Генсек НАТО в очередной раз подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что генсек НАТО отметил вклад Грузии в общую евроатлантическую безопасность.

"Была затронута тема безопасности в регионе Черного моря и участия Грузии в практических усилиях альянса в этом направлении", - отмечают в МИД.

По данным пресс-службы МИД, со стороны НАТО была выражена готовность продолжить оказывать Грузии практическую и политическую помощь в процессе укрепления обороноспособности и безопасности страны.

Встречу с генсеком НАТО М.Джанелидзе прокомментировал в четверг журналистам, заявив, что прогресс, который был отмечен на встрече, дает основания полагать, что саммит НАТО 2018 года станет успешным для Грузии.

"Еще на Варшавском саммите было однозначно заявлено, что у Грузии есть все практические инструменты, которые нужны для вступления в НАТО, и мы используем все эти практические инструменты", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД Грузии сообщили, что М.Джанелидзе принял в Брюсселе участие в заседании комиссии НАТО-Грузия, где были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением Грузией в 2017 году Годовой национальной программы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
10 крупнейших компаний-экспортеров грузинского вина
В Тбилиси начинается строительство гостиницы «Хилтон»
Мамука Хазарадзе предлагает запретить ввоз некондиционного топлива
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Румыния поддерживает членство Грузии в НАТО
В Грузии двух лиц осудили на 4 года за расовую дискриминацию
Министр обороны Грузии принял румынский коллега
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна