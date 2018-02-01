Генсек НАТО пообещал Грузии продолжить поддержку укрепления ее обороноспособности

01.02.2018 14:11 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе обсудил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Грузии.



Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Грузии, "на встрече еще раз была дана положительная оценка процессу евроатлантической интеграции Грузии, включая выполнение Грузией в 2017 году Годовой национальной программы (ANP - Annual National Programme), осуществленные в стране демократические реформы и реформы в сфере обороны".



Министр выразил благодарность Й.Столтенбергу за поддержку Грузии и выразил надежду, что и в будущем будет активно сохранена текущая позитивная динамика двустороннего сотрудничества.



В МИД отметили, что на встрече М.Джанелидзе проинформировал Й.Столтенберга о ситуации на оккупированных Россией территориях Грузии - в Абхазии и Цхинвальском регионе.



"Генсек НАТО в очередной раз подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что генсек НАТО отметил вклад Грузии в общую евроатлантическую безопасность.



"Была затронута тема безопасности в регионе Черного моря и участия Грузии в практических усилиях альянса в этом направлении", - отмечают в МИД.



По данным пресс-службы МИД, со стороны НАТО была выражена готовность продолжить оказывать Грузии практическую и политическую помощь в процессе укрепления обороноспособности и безопасности страны.



Встречу с генсеком НАТО М.Джанелидзе прокомментировал в четверг журналистам, заявив, что прогресс, который был отмечен на встрече, дает основания полагать, что саммит НАТО 2018 года станет успешным для Грузии.



"Еще на Варшавском саммите было однозначно заявлено, что у Грузии есть все практические инструменты, которые нужны для вступления в НАТО, и мы используем все эти практические инструменты", - сказал глава внешнеполитического ведомства.



Ранее в МИД Грузии сообщили, что М.Джанелидзе принял в Брюсселе участие в заседании комиссии НАТО-Грузия, где были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением Грузией в 2017 году Годовой национальной программы.















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