Правоохранители задержали обвиняемого в ранении двух учащихся 35-ой школы

01.02.2018 18:15 По информации Министерства внутренних дел Грузии, обвиняемый в ранении учащихся 35-ой школы был их бывшим одноклассником.



В связи с инцидентом, произошедшим 31 января в Тбилиси, на пр. Казбеги, на территории т.н. Красного сада, МВД распространило заявление некоторое время назад.



«В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Ваке-Сабурталинского управления Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии, задержан А.Н. 2000 года рождения по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Это преступление предполагает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.



Следствием установлено, что 31 января текущего года в Тбилиси, на проспекте Ал. Казбеги, на территории т.н. Красного сада, в ходе словесной перепалки А.Н. нанес холодным оружием по одному ранению в область живота и груди своим бывшим одноклассникам Н.Ц. 2000 года рождения и И.Ц. 2000 года рождения, а также легко ранил в руку Л.Х. 2000 года рождения, и скрылся с места происшествия. Всех троих раненых подростков доставили в больницу. Их жизни угрозы нет.



Правоохранители задержали А.Н. в Тбилиси в результате проведенных по горячим следам следственных мероприятий. Полиция изъяла орудие преступления – нож.



Следствие ведется по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по статье 117 УК Грузии», - говорится в заявлении МВД.















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