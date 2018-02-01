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На Канарских островах задержали гражданина Грузии по подозрению в фальсификации паспорта
01.02.2018 20:30
На Канарских островах был задержан 19-ти летний гражданин Грузии по подозрению в фальсификации паспорта.
Молодой человек был задержан а аэропорту Лансароте. Он предоставил правоохранителям документ удостоверяющий гражданство Словакии, которое оказалось фальшивым.
По информации полиции, в результате обыска багажа подозреваемого у него был обнаружен грузинский паспорт. Следствие установило, что молодой мужчина хотел улететь по фальшивому паспорту в Дублин.
Задержанный не смог предоставить документ подтверждающией его легальное пребывание на территории Испании и был задержан полицией.
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