На Канарских островах задержали гражданина Грузии по подозрению в фальсификации паспорта

01.02.2018 20:30 На Канарских островах был задержан 19-ти летний гражданин Грузии по подозрению в фальсификации паспорта.



Молодой человек был задержан а аэропорту Лансароте. Он предоставил правоохранителям документ удостоверяющий гражданство Словакии, которое оказалось фальшивым.



По информации полиции, в результате обыска багажа подозреваемого у него был обнаружен грузинский паспорт. Следствие установило, что молодой мужчина хотел улететь по фальшивому паспорту в Дублин.



Задержанный не смог предоставить документ подтверждающией его легальное пребывание на территории Испании и был задержан полицией.



















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