Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

По информации МВД, обвиняемый в ранении учащихся 35-ой школы был их бывшим одноклассником


01.02.2018   21:13
По информации Министерства внутренних дел Грузии, обвиняемый в ранении учащихся 35-ой школы был их бывшим одноклассником.

В связи с инцидентом, произошедшим 31 января в Тбилиси, на пр. Казбеги, на территории т.н. Красного сада, МВД распространило заявление некоторое время назад.

«В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Ваке-Сабурталинского управления Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии, задержан А.Н. 2000 года рождения по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Это преступление предполагает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Следствием установлено, что 31 января текущего года в Тбилиси, на проспекте Ал. Казбеги, на территории т.н. Красного сада, в ходе словесной перепалки А.Н. нанес холодным оружием по одному ранению в область живота и груди своим бывшим одноклассникам Н.Ц. 2000 года рождения и И.Ц. 2000 года рождения, а также легко ранил в руку Л.Х. 2000 года рождения, и скрылся с места происшествия. Всех троих раненых подростков доставили в больницу. Их жизни угрозы нет.

Правоохранители задержали А.Н. в Тбилиси в результате проведенных по горячим следам следственных мероприятий. Полиция изъяла орудие преступления – нож.

Следствие ведется по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по статье 117 УК Грузии», - говорится в заявлении МВД.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бизнес-ассоциация считает вызовом для бизнеса правовую систему
Россия создает угрозу соглашению о таможенном мониторинге
Как повлияет слияние «Либерти банка» и «Банка Карту» на банковский сектор?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Согласно исследованию CRRC-Грузия, вступление Грузии в НАТО поддерживает 41% опрошенных, в ЕС – 45%, а в Евразийский союз – 19%
Администрация правительства Грузии распространяет информацию о встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина
Рамазан Абдулатипов осудил массовые проверки и аресты в республике
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна