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Министр обороны Грузии посетил Румынию


01.02.2018   23:53
Министр обороны Грузии Леван Изория, который с двухдневным официальным визитом посещает Бухарест, встретился со своим румынским коллегой Михаем Фифором и подписал План двустороннего сотрудничества, предусматривающий более тесное сотрудничество между двумя министерствами.

По информации Министерства обороны Румынии, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отношения между двумя странами и новые перспективы расширения военного диалога.

Министерство обороны Румынии также отмечает, что министры договорились начать консультации для подготовки новых проектов в сфере оборонного сотрудничества, в ходе которых будет учитываться ситуация с точки зрения безопасностью в Черноморском регионе.

Леван Изория заявил после встречи, что «символично», что с первым визитом за рубежом в 2018 году он посещает именно Румынию. «Этим визитом мы подчеркиваем высокий уровень сотрудничества между нашими двумя странами в Черноморском регионе, что мы очень активно вовлечены в диалог с точки зрения укрепления безопасности в этом регионе», - заявил Изория.

1 февраля Леван Изория встретился с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелескану. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе, участие румынских наблюдателей в Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и перспективы интеграции Грузии в НАТО.

Civil Georgia





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