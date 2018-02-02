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Пентагон заявил о продолжении военных полетов над Черным морем


02.02.2018   10:56
Представитель американского Комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на пресс-конференции с руководителем пресс-службы Минобороны США Даной заявил, что американские самолеты будут продолжать полеты над Черным морем в международном воздушном пространстве. Его выступление опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

«Мы летаем в международном воздушном пространстве, территория над Черным морем — международное пространство. Полеты продолжатся», — подчеркнул Маккензи.

Накануне американское военное ведомство опубликовало пять роликов, на которых показано «опасное сближение» российского истребителя Су-27 с американским разведывательным самолетом EP-3E Aries II.






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