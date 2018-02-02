Замминистра обороны объясняет урезание полномочий президента в сфере мобилизации действующей Конституцией Грузии

02.02.2018 11:23 Заместитель министра обороны Грузии Нукри Гелашвили объясняет урезание полномочий президента Грузии в сфере мобилизации действующей Конституцией страны. Как заявил Гелашвили, полномочия президента «замкнуты» Конституцией, и решение по этому вопросу принято в правовом плане.



«Закон о мобилизации в определенной степени устарел. Действующей Конституцией определены полномочия президента, то – в какой сфере у президента есть полномочия. Конституция устанавливает рамки и там идет речь о том, что президент осуществляет полномочия, определенные Конституцией и полномочия президента распространяются на определенные Конституцией вопросы. Соответственно, на определенные законодательством вопросы полномочия президента не распространяются», - заявил Нукри Гелашвили.



Определенные полномочия президента Грузии в сфере мобилизации переданы правительству.



Соответствующие изменения были внесены в закон «О мобилизации», который является одним из тех, что представлены в парламент в законодательном пакете в связи реформированием военной резервной службы.

В частности, согласно представленным парламент изменениям, в случае объявления мобилизации во время военного и чрезвычайного положений, у президента больше не будет полномочий вносить в парламент на утверждение указанное решение, а также полномочий издавать акты о готовности к мобилизации и другие нормативные акты в сфере мобилизации.



Так, согласно проекту в полномочия президента больше не будет входить определение готовности к мобилизации, а также целей и задач мобилизации. Эта норма будет отражена в законе «Об обороне Грузии» и перейдет в компетенцию правительства Грузии.



Согласно законопроекту, отсрочка призыва в вооруженные силы во время мобилизации и остановка решения об отсрочке призыва больше не будет входить в полномочия президента. Эти вопросы законопроект «О резерве Вооруженных сил и военной резервной службе» регулирует по-новому.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

