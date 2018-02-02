Правительство Японии передало МВД 96 электро и гибридных автомобилей

02.02.2018 12:15 Правительство Японии передало министерству внутренних дел Грузии 45 гибридных и 51 электромобилей.



По информации МВД, гибридные автомобили передали патрульной полиции Тбилиси, а 51 электромобилей будут распределены по различным департаментам.



В 2015 году правительство Японии оказало правительству грузии непроектную грантовую помощь, которая предусматривала покупку экологически безопасных автомобилей нового поколения.



В рамках гранта, системы международного сотрудничества Японии, на основании договора с компанией «Мицубиси» приобрели 96 автомобилей. По решению правительства Грузии, машины переданы патрульной полиции и департаментам МВД.















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