МВД Грузии создает единый центр обслуживания граждан

02.02.2018 12:15 У министерства внутренних дел имеется довольно амбициозный план - сделать грузинскую полицию еще более эффективной, - об этом заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария в ходе передачи ведомству новых автомобилей.



Как отметил министр ВД, для достижения этой цели у МВД есть конкретный план, который предусматривает, в том числе, последующее реформирование патрульной полиции, комплексную реформу криминальной полиции и интегрированное управление границей.



«Часть этих реформ уже начата, в том числе, сегодня мы можем сказать, что сегодня уже осуществлен первый шаг к структурным реформам в патрульной полиции и в главном управлении Тбилиси 5 территориальных управлений, выделение которых еще более повысило качество управления и скорость оперативного реагирования. Вместе с этим, хочу отметить, что сегодня в управление патрульной полиции передан бесконтактный патруль и, что главное, на улицах Тбилиси растет число пеших патрульных инспекторов. Сейчас впервые хочу сказать, что мы в МВД создаем единый центр обслуживания граждан. Это будет определенная интегрированная платформа, полицейские сервисы в одном месте, по принципу одного окна, для предоставления услуг нашим гражданам в одном пространстве", - заявил Гахария.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

