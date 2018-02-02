В 2018 году Миноброны Грузии планирует призвать в резерв 260 граждан

02.02.2018 13:23 В 2018 году Минобороны Грузии намерено призвать на резервную военную службу 260 граждан, после утверждения парламентом страны поправок в закон «О военной резервной службе». Об этом сообщил замминистра обороны Нукри Гелашвили на заседании комитета по региональной политике и самоуправлению.



Пакет законодательных изменений системы резерва Минобороны представило парламенту 29 января. Работа над новой концепцией резерва и мобилизации Вооруженных сил длилась несколько лет. Согласно документу, у Грузии появится резерв двух типов — активный и мобилизационный. Комитет по региональной политике и самоуправлению единогласно поддержал законопроект.



«В случае принятия законопроекта, мы готовы уже в августе начать этот процесс. В данном случае речь идет об активном резерве… На данном этапе мы планируем принять приблизительно 260 человек», — сказал Гелашвили.



Еще одно нововведение, которое появится в случае принятия изменений — электронная система призыва. По словам Гелашвили, благодаря этой системе, новобранцы будут призываться с учетом их образования, местонахождения, специализации, опыта и возраста.

Электронную систему в Минобороны планируют задействовать с 1 июня 2020 года.

Согласно документу, в активный резерв будут добровольно зачисляться граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Минобороны с ними будет заключать пятилетний контракт и платить зарплату.



Активный резерв будет делиться на резерв Вооруженных сил, территориальный и резерв специалистов. Что касается мобилизационного резерва, то его прохождение будет обязательным и его целью будет усиление Вооруженных сил и восполнение потерь.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

