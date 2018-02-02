|
Член «воровского мира» может быть освобожден от ответственности в случае сотрудничества со следствием
02.02.2018 20:06
Криминальный менталитет и организованная преступность мешают развитию страны, поэтому мы раз и навсегда должны одержать над ним победу, - об этом заявил министр ВД Грузии Георгий Гахария по окончанию заседания правительства.
Члены кабинета министров утвердили законодательный пакет, который предусматривает ужесточение борьбы с т.н. ворами в законе.
«…Что является основным направлением этих изменений, кроме того, что за конкретное преступление ужесточается уголовная ответственность?! Появляются новые понятия, такие, как обращение к воровскому миру, поддержка воровского мира, членство в воровском мире, также есть очень важный компонент, означающий пассивное членство в воровском мире, который также должен стать очень важным инструментом для нашей правовой и следственной системы», - заявил Гахария.
По его словам, одним очень важным новшеством будет и то, что, если член воровского мира будет сотрудничать со следствием в раскрытии тяжкого или менее тяжкого преступления, он будет освобожден от ответственности.
«Эти изменения нужны для того, чтобы отвечать на вызовы организованной преступности. Наша цель – построить успешную страну, для этого мы должны победить организованную преступность раз и навсегда», - добавил министр ВД.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна