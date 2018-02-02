Член «воровского мира» может быть освобожден от ответственности в случае сотрудничества со следствием

02.02.2018 20:06 Криминальный менталитет и организованная преступность мешают развитию страны, поэтому мы раз и навсегда должны одержать над ним победу, - об этом заявил министр ВД Грузии Георгий Гахария по окончанию заседания правительства.



Члены кабинета министров утвердили законодательный пакет, который предусматривает ужесточение борьбы с т.н. ворами в законе.



«…Что является основным направлением этих изменений, кроме того, что за конкретное преступление ужесточается уголовная ответственность?! Появляются новые понятия, такие, как обращение к воровскому миру, поддержка воровского мира, членство в воровском мире, также есть очень важный компонент, означающий пассивное членство в воровском мире, который также должен стать очень важным инструментом для нашей правовой и следственной системы», - заявил Гахария.



По его словам, одним очень важным новшеством будет и то, что, если член воровского мира будет сотрудничать со следствием в раскрытии тяжкого или менее тяжкого преступления, он будет освобожден от ответственности.



«Эти изменения нужны для того, чтобы отвечать на вызовы организованной преступности. Наша цель – построить успешную страну, для этого мы должны победить организованную преступность раз и навсегда», - добавил министр ВД.















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