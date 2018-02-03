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Шесть человек задержаны по обвинению в попытке незаконного пересечения границы


03.02.2018   15:12
Сотрудники департамента охраны государственной границы Пограничной полиции МВД на охраняемом участке пограничного сектора №6 (Карцахи) управления №2 (Ахалцихе) задержали по обвинению в попытке незаконного группового пересечения государственной границы Грузии 2 граждан Турции и 4 граждан Узбекистана.

Как сообщают в МВД, совершенное ими преступление предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 5 лет.

По информации ведомства, следствием установлено, что обвиняемые пытались в обход пограничного контрольно-пропускного пункта пересечь государственную границу Грузии в направлении Турции.
Следствие ведется в соответствии с подпунктом «а» 2-й части статьи 19-344 УК Грузии.






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