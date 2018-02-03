Дискуссии о вопросе вступления в НАТО на основании компромисса не ведутся- глава МИД

03.02.2018 16:10 Дискуссии о вопросе вступления в НАТО на основании компромисса нет, — об этом министр иностранных дел Михаил Джанелидзе заявил в передаче Первого канала «Интервью недели».



«Этот вопрос никогда не обсуждался в процессе нашей интеграции. У Грузии есть все практические инструменты, которые ведут ее к членству в НАТО», — об этом министр иностранных дел Михаил Джанелидзе заявил ведущему передачи Иралкию Абсандзе, который привел цитату из статьи вашингтонской исследовательской организации Heritage Foundation. Автор исследования Люк Коффи заявляет, что «некоторые члены НАТО опасаются, что принятие Грузии в альянс, из-за оккупированных Москвой Цхинвальского и Абхазского регионов, вызовет автоматическую войну с Россией. Официальные лица Грузии в приватных беседах заявляют, что будут рады согласиться на вступление в НАТО на основании компромисса».



На вопрос Ираклия Абсандзе, рассматривается ли во внутренних разговорах грузинских дипломатических кругов вопрос вступления Грузии в НАТО, с надеждой на последующее решение проблемы оккупированных территорий, Михаил Джанелидзе отметил, что этот вопрос не рассматривается в дипломатических кругах.



По его словам, для вступления в НАТО необходимо, чтобы Грузия максимально эффективно использовала практические инструменты.



«Практическим инструментом является комиссия НАТО-Грузия, в которой на соответствующем уровне регулярно происходит обсуждение всех важных, политических или практических вопросов. Практическим инструментом является существенный пакет НАТО-Грузия, который укрепляет Грузию по конкретному направлению и делает совместимой со стандартами НАТО.



Практическим инструментом также является ежегодная национальная программа, которая обеспечивает совместимость экономического развития Грузии, демократических институтов и обороны страны со стандартами НАТО», — заявил Михаил Джанелидзе.



Как отметил министр иностранных дел, позиция НАТО в связи с территориальной целостностью и суверенитетом Грузии является очень твердой, непоколебимой и эта организация является одним из гарантов территориальной целостности и суверенитета Грузии.















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