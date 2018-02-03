Новый проект закона о принадлежности к «воровскому миру» гораздо жестче действующего - замминистра ВД

03.02.2018 22:26 По заявлению заместителя министра внутренних дел Натии Мезвришвили, проект законодательных изменений, разработанных против воровского мира, гораздо жестче по сравнению с действующим законом.



По ее словам, согласно новому законопроекту, как только член воровского мира, т.н. «вор в законе» пересечет государственную границу Грузии, он будет немедленно задержан правоохранительными органами.



«Законопроектом ничего не изменилось в связи с задержанием в случае пересечения границы членами воровского мира и ворами в законе.



Как только эти лица пересекут государственную границу Грузии, они будут немедленно задержаны правоохранительными органами.



Одним словом, в этом плане в законопроекте изменений нет. Более того, по целому ряду направлений этот законопроект предусматривает гораздо более строгие подходы, нежели это предусмотрено действующим сегодня законом.



К примеру, санкции за членство в воровском мире и воровство в законе увеличиваются на срок до 15 лет. Также целый ряд действий, которые сегодня не представляют собой преступление, объявляются преступлением. То есть, расширяется круг тех действий, которые будут считаться преступлением. Например, преступлением будет обращение к членам воровского мира – с довольно жесткой санкцией, преступлением будет организация воровских сходов любым лицом и участие в подобном сходе, преступлением будет поддержка воровского мира и вора в законе, а также деятельности воровского мира в любой форме: будь то физическая поддержка, финансовая поддержка и т.д. По целому ряду направлений законодательство станет гораздо более строгим, чем является действующий сегодня закон», - заявила Натия Мезвришвили.















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