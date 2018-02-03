Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новый проект закона о принадлежности к «воровскому миру» гораздо жестче действующего - замминистра ВД


03.02.2018   22:26
По заявлению заместителя министра внутренних дел Натии Мезвришвили, проект законодательных изменений, разработанных против воровского мира, гораздо жестче по сравнению с действующим законом.

По ее словам, согласно новому законопроекту, как только член воровского мира, т.н. «вор в законе» пересечет государственную границу Грузии, он будет немедленно задержан правоохранительными органами.

«Законопроектом ничего не изменилось в связи с задержанием в случае пересечения границы членами воровского мира и ворами в законе.

Как только эти лица пересекут государственную границу Грузии, они будут немедленно задержаны правоохранительными органами.

Одним словом, в этом плане в законопроекте изменений нет. Более того, по целому ряду направлений этот законопроект предусматривает гораздо более строгие подходы, нежели это предусмотрено действующим сегодня законом.

К примеру, санкции за членство в воровском мире и воровство в законе увеличиваются на срок до 15 лет. Также целый ряд действий, которые сегодня не представляют собой преступление, объявляются преступлением. То есть, расширяется круг тех действий, которые будут считаться преступлением. Например, преступлением будет обращение к членам воровского мира – с довольно жесткой санкцией, преступлением будет организация воровских сходов любым лицом и участие в подобном сходе, преступлением будет поддержка воровского мира и вора в законе, а также деятельности воровского мира в любой форме: будь то физическая поддержка, финансовая поддержка и т.д. По целому ряду направлений законодательство станет гораздо более строгим, чем является действующий сегодня закон», - заявила Натия Мезвришвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия не будет включать в договоры с инвесторами ГЭС гарантии закупок электроэнергии
ЕИБ может выделить 100 миллионов долларов для подземного газохранилища в Грузии
Малый бизнес в регионах имеет проблемы с доступом к финансам - глава ТПП Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Москалькова попросила забрать у чеченских силовиков дело главы местного "Мемориала"
В Азербайджане задержаны 89 граждан Индии
Налбандян: Анкаре следует отказаться от опасного популизма своей политики отрицания
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна