Гахария: Члены "преступного мира" которые будут помогать следствию, освободятся от ответственности

05.02.2018 10:26 По заявлению министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, члены т.н «преступного мира», которые будут сотрудничать со следствием и признают свою вину, юудут освобождены от ответственности.



«Мы рождаем новое преступление, которое считается, например — обращение к «преступному миру», организация «воровской сходки», пассивное членство в «преступном мире.



Хотя, вместе с тем, мы вносим нововведения и предлагаем членам «преступного мира», которые признают вину и будут сотрудничать со следствием и помогут в раскрытии тяжких или менее тяжких преступлений, снять с них ответственность», — отметил Гахария.



Несколько дней назад стало известно, что против членов «преступного мира» ужесточается законодательство.



















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