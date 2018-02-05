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Сотрудника охраны «Государственной электросистемы Грузии» ранили в Рустави


05.02.2018   11:15
В Рустави ранили сотрудника охраны «Государственной электросистемы Грузии».

По информации Первого канала, его ранил коллега. Инцидент произошел после словесной перепалки. Раненому провели операцию, его состояние стабильное.

Правоохранители задержали одного человека. Следствие ведется по 117-ой статье УК Грузии.






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