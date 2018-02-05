США начали выводить войска из Ирака

05.02.2018 13:29 США приступили к выводу дислоцированных в Ираке войск после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей коалиции.



Согласно их данным, американских солдат, оружие и оборудование начали перебрасывать из Ирака в Афганистан. На прошлой неделе переброска авиацией военнослужащих и техники совершались ежедневно.



Два иракских источника агентства подчеркнули, что коалиция пришла к соглашению о начале вывода войск из Ирака впервые за более чем три года боевых действий против террористов на территории страны.



Точные данные о численности переброшенных войск неизвестны.















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