|
США начали выводить войска из Ирака
05.02.2018 13:29
США приступили к выводу дислоцированных в Ираке войск после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей коалиции.
Согласно их данным, американских солдат, оружие и оборудование начали перебрасывать из Ирака в Афганистан. На прошлой неделе переброска авиацией военнослужащих и техники совершались ежедневно.
Два иракских источника агентства подчеркнули, что коалиция пришла к соглашению о начале вывода войск из Ирака впервые за более чем три года боевых действий против террористов на территории страны.
Точные данные о численности переброшенных войск неизвестны.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна