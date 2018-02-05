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Годовой оклад лица, находящегося на активной резервной службе, в среднем составит 3 582 лари в год


05.02.2018   19:32
Годовое возмещение лица, находящегося на активной резервной службе, в среднем составит 3 582 лари в год. По пояснению Министерства обороны, данная сумма включает 2090 лари (20% годового возмещения в течение года), и 1492 лари (100% годового возмещения за 45 дней призыва).

По данным Минобороны, по сегодняшним финансовым расчетам, годовые расходы, установленные для резерва, составляют 1492 лари. Соответственно согласно новому проекту, рост расходов по отношению с этими затратами составит 2090 лари.

В 2018 году начинается пилотный проект, предусматривающий принятие 260 граждан в активный резерв. Общие расходы возмещения труда, питания, оснащения и подготовки лиц, находящихся в активном резерве, в течение 2018 года составляет 1 370 934 лари.

Парламентский финансово-бюджетный комитет рассматривает законодательный пакет, подготовленный с точки зрения реформирования резервной системы.








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