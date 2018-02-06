Российские «Искандеры» под Калининградом угрожают половине Европы – президент Литвы

06.02.2018 11:23 Президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила европейские страны об угрозе, которую представляет размещение российских оперативно-тактических комплексов "Искандер" под Калининградом. Об этом сообщает Delfi.



"Как раз сейчас, в полдень, в Калининграде дислоцируются ракеты "Искандер" для пребывания на постоянной основе. Это означает угрозу не только для Литвы, но и для половины государств Европы", - сказала на пресс-конференции в понедельник президент Литвы.



Напомним, как сообщала ранее группа ИС, литовский министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что Россия в понедельник разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.















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