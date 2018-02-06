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Люк Коффи: Вступление в НАТО в ускоренном порядке не означает отказа от оккупированных территорий


06.02.2018   11:52
Грузия должна вступить в НАТО в ускоренном порядке, это будет сильным посланием России, что она не сможет сдерживать стремление Грузии к НАТО своей нелегальной оккупацией. Это не означает отказ от оккупированных территорий, это самый быстрый путь вступления в НАТО, — об этом обозреватель международный политики Люк Коффи заявил в интервью «Голосу Америки».

На прошлой неделе в статье Heritage Foundation Люк Коффи писал, что вступление Грузии в НАТО в интересах Соединенных Штатов.

Моя рекомендация такова, чтобы НАТО сменила шестую статью. Шестая статья объясняет, на кого распространяется гарантированная пятой статьей коллективная оборона. После этого, Грузия, включая Абхазию и Цхинвальский регион, вступает в НАТО, и только пятая статья НАТО не будет касаться оккупированных территорий, пока конфликт и оккупация не будут решены мирным путем. Думаю, это практичный, реалистичный и прагматичный подход, Грузия должна вступить в НАТО в ускоренном порядке, это будет сильным посланием России, что она не сможет сдерживать стремление Грузии к НАТО своей нелегальной оккупацией», — заявил Люк Коффи.

Хочу, чтобы грузины знали – вступление в НАТО в ускоренном порядке не означает отказ от оккупированных территорий. Это самый быстрый путь вступления в НАТО», — отметил Люк Коффи.






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