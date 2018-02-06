Люк Коффи: Для вступления в НАТО Грузии MAP не нужен

06.02.2018 12:07 По словам обозревателя международной политики Люка Коффи, ни у одной другой страны аспиранта нет столько инициатив с НАТО, сколько у Грузии. Об этом обозреватель заявил в интервью «Голосу Америки. По его словам, для вступления в НАТО Грузия не нуждается в специальном плане по членству (МАР).



По словам Люка Коффи, уже несколько лет Грузия показывает, что является надежным партнером США.



«Она участвует в миссии в Афганистане, до этого участвовала в миссии в Ираке, она вносит вклад в трансатлантическую безопасность. Грузия выполняет требование НАТО о финансировании сферы обороны и геостратегически Грузия находится в очень важном регионе», — заявил Люк Коффи.



По его словам, пока существует вопрос МАП, Россия может использовать это для пропаганды.



«Много стран присоединились к НАТО без МАП. Грузия не сможет получить МАП на Брюссельском саммите, так как некоторые члены альянса чувствуют себя некомфортно. Если будет ожидание МАП, чего не случится в Брюсселе, Россия использует это для пропаганды, Для вступления в НАТО МАП не нужен — Грузии МАП не нужен», — заявил Люк Коффи.















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