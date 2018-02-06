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Посольство США передаст СЧС Грузии оснащение для реагирования на ядерные случаи
06.02.2018 12:11
Агентство снижения угрозы обороны (DTRA) посольства США передаст Службе управления чрезвычайных ситуаций Грузии оснащение для реагирования на химические, биологические, радиационные, и ядерные случаи.
По сообщению ведомства, планируются соответствующие учения для рекрутов первичного реагирования.
Сегодня заместитель начальника Службы управления чрезвычайных ситуаций Шалва Хуцишвили встретился с представителями Агентства снижения угрозы обороны (DTRA) посольства Соединенных Штатов Америки в Грузии.
На встрече отметили, что оснащение, переданное в рамках двухстороннего сотрудничества, и запланированные тренинг-учения исполнят значительную роль в увеличении возможностей реагирования службы, и улучшении работы в данном контексте.
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