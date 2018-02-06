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В 2017 году от пожаров в Грузии погибло 79 человек
06.02.2018 13:08
В 2017 году в результате пожаров в Грузии погибло 79 человек – и это на 61,2% больше по сравнению с данными на 2016 год. Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии «Сакстат».
Всего в 2017 году на территории Грузии зафиксировали 15 тысяч 222 пожара. Если сравнить с 2016 годом, то это на 39% больше – тогда произошло 10 тысяч 951 случаев пожара.
Примерно одинаковым в прошлом и позапрошлом годах было число травмированных на пожарах людей. В 2017 году в результате возгораний в Грузии пострадали 244 человек, а в 2016 году – 249 человек.
Что касается уничтоженных пожаром зданий, то в 2017 году их количество достигло 543. Это на 16% больше по сравнению с данными на 2016 год. Тогда пожар уничтожил 468 зданий.
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