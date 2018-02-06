Тбилисский суд распространяет заявление по приговору о деле пыток заключенных

06.02.2018 13:31 Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по делу унижающего, нечеловеческого обращения и пыток заключенных в отношении семи лиц – Малхаза Гвиниашвили, Олега Пацация, Нугзара Маргания, Зазы Хараишвили, Давида Нозадзе, Давида Чихладзе и Вахтанга Гугуцидзе.



Согласно материалам дела, в 2010-2012 году обвиняемые, которые были сотрудниками учреждения по исполнению наказаний N8, систематически осуществляли физическое и психическое насилие над заключенными.



«Суд признал виновными и избрал в качестве наказания и меры пресечения Зазе Х., Нугзару М., Давиду Н., Давиду Ч. и Вахтангу Г. с использованием «Закона Грузии об амнистии» лишение свободы сроком на 3 года и 3 месяца. Олегу П, с использованием «Закона Грузии об амнистии» и принципа совокупности наказаний – лишение свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев. Назначенную меру пресечения в отношении Олега П. поглотила избранная ему мера пресечения на основании постановления от 18 января 2017 года и в итоге, в качестве меры пресечения ему избран 9 лет лишения свободы», — говорится в заявлении суда.















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