Украина и Грузия ведут переговоры о взаимном признании водительских прав

06.02.2018 13:56 Правительства Украины и Грузии готовят соглашение по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе.



Отмечается, что во время встречи стороны отметили высокий уровень эффективности межведомственного сотрудничества правоохранительных ведомств двух стран, в частности,в области полицейской деятельности.



«Наши дружественные народы должны вместе преодолевать трудности, возникающие на нашем пути. Эффективная работа правоохранительных органов Украины и Грузиибезусловно будет положительно отмечена гражданами обеих стран», — сказал Аваков.



По его словам, сейчас приоритетными направлениями в сотрудничестве являются подготовка соглашения между правительствами Украины и Грузии по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения и оптимизация механизмов взаимодействия в целях эффективного межведомственного противодействия трансграничной преступности в рамках межправительственного соглашения о борьбес преступностью от 2011 года.



В свою очередь грузинский дипломат отметил, что тесное взаимодействие является свидетельством качественных партнерских отношений между Украиной и Грузией.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

