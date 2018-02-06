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Украина и Грузия ведут переговоры о взаимном признании водительских прав


06.02.2018   13:56
Правительства Украины и Грузии готовят соглашение по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе.

Отмечается, что во время встречи стороны отметили высокий уровень эффективности межведомственного сотрудничества правоохранительных ведомств двух стран, в частности,в области полицейской деятельности.

«Наши дружественные народы должны вместе преодолевать трудности, возникающие на нашем пути. Эффективная работа правоохранительных органов Украины и Грузиибезусловно будет положительно отмечена гражданами обеих стран», — сказал Аваков.

По его словам, сейчас приоритетными направлениями в сотрудничестве являются подготовка соглашения между правительствами Украины и Грузии по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения и оптимизация механизмов взаимодействия в целях эффективного межведомственного противодействия трансграничной преступности в рамках межправительственного соглашения о борьбес преступностью от 2011 года.

В свою очередь грузинский дипломат отметил, что тесное взаимодействие является свидетельством качественных партнерских отношений между Украиной и Грузией.






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