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Грузинские правоохранители задержали двух участников «воровской разборки»
06.02.2018 16:01
Cотрудники МВД Грузии по обвинению в членстве в «воровском сообществе» задержали двух человек – это произошло в столичном районе Диди Дигоми и Тбилисском международном аэропорту. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.
По данным МВД, обвиняемые ранее были судимы за совершение разных тяжких преступлений. Один из задержанных, которого сотрудники полиции «взяли» в Диди Дигоми по решению суда – это криминальный авторитет по прозвищу «Добо».
«Второй криминальный авторитет, исходя из неотложной необходимости, был задержан в зоне вылета Тбилисского международного аэропорта в то время, когда он собирался покинуть страну и скрыться», — сообщил Челидзе.
По данным следствия, обвиняемые с согласия проживающих за рубежом грузинских «воров в законе» устроили «воровскую разборку» одному из жителей страны, отобрали у него крупную денежную сумму и недвижимость.
При личном обыске и обыске жилых домов задержанных полиция обнаружила и изъяла мобильные телефоны, в которых хранится информация, подтверждающая их связь с «ворами в законе».
В ходе оперативных мероприятий сотрудники МВД также установили, что задержанные признают «воровское сообщество», принимали участие в «воровских разборках» и поддерживали активную связь с такими грузинскими «авторитетами» за границей, как «Нодар Глданский», «Магало», «Пецо», и выдворенным из России в августе 2017 года «Дато Сургутским».
Уголовное дело возбуждено по статье «членство в воровском сообществе, «вор в законе», что предусматривает наказание в виде тюрьмы сроком от 5 до 8 лет.
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