Командира взвода пехотного батальона Минобороны нашли повешенным

06.02.2018 19:40 По информации Министерства внутренних дел, командира взвода одного из пехотных батальонов Министерства обороны нашли повешенным на дереве в лесу Табахмела.



В МВД заявили, что семья Т.С. заявила в полицию об его исчезновении 28 января, а 4 февраля труп нашел пастух.



"28 января в полицию обратился член семьи Т.С., командира взвода одного из пехотных батальонов Министерства обороны, и заявил, что Т.С. вышел из дома, и не вернулся. На основании полученного уведомления полиция с целью установления местонахождения Т.С. провела разные поисковые мероприятия, были перепроверены больницы, информация о пропавшей личности была разослана всем оперативным подразделениям Министерства внутренних дел, создано следственное дело.



3 февраля сотрудники управления Исани-Самгори вместе со спасателями прочесали лесной массив на территории, прилегающей к училищу сержантов имени Г. Анцухелидзе в поселке Коджори.



4 февраля в лесу Табахмела гражданин, который пас овечью отару, нашел повешенного на дереве Т.С. Признаки насилия на трупе не отмечались"- заявили в МВД.



По информации ведомства, ведется следствие по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.

















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