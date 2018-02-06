В Тбилиси за торговлю наркотиками задержана сотрудница кардиологической клиники

06.02.2018 21:51 По обвинению в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ сотрудники МВД Грузии задержали технического менеджера «Института кардиологической клиники». Об этом сегодня на брифинге заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.



По данным следствия, сотрудница клиники систематически продавала психотропные вещества. Ее задержали на рабочем месте на основании решения суда.



При обыске рабочего кабинета полиция обнаружила и изъяла 15 капсул психотропного вещества прегабалин. Кроме того, полицейские изъяли в качестве вещественного доказательства 60 таблеток препарата «лирика», также содержащего прегабалин, предназначенных для продажи.



Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ, их аналогов или сильнодействующих веществ в крупном размере», что наказывается лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.



Челидзе сообщил, что с 1 по 5 февраля сотрудники МВД задержали пять человек за наркопреступления, в том числе и одного наркореализатора. Изъяты 44 связки, содержащие наркотик героин, 125 таблеток, содержащих «субоксин» и героин и около 60 грамм других наркотических средств.



"Новости-Грузия"











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