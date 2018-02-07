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В 2017 году и в январе текущего года правоохранители изъяли 8023 единицы различных поддельных купюр


07.02.2018   12:32
В 2017 году и в январе текущего года правоохранители изъяли 8023 единицы поддельных фальшивых купюр.

Согласно запрошенной «IPN» информации, Следственная служба Министерства финансов Грузии в течение 2017 года и в январе текущего начала следствие по 65 фактам изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 212 УК Грузии). К ответственности привлечены 24 обвиняемых лица.

В частности, в течение указанного периода Следственной службой Минфина изъято 5407 единиц поддельных 1-ларовых, 6 единиц 20-ларовых, 8 единиц – 50-ларовых, 58 единиц -100-ларовых, 11 единиц – 20- ларовых , 2110 единиц – 100-долларовых, 10 единиц -200 евро, 13 единиц – 500 евро и 400 единиц – купюр в 100 турецких лир.

Что касается текущего года, с 1 по 30 января 2018-го правоохранители начали следствие по 10 фактам изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В результате следственных действий изъята 1 единица поддельной 100-ларовой купюры и 5 единиц поддельных 100-долларовых купюр.






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