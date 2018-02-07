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МВД Грузии распространяет официальную информацию о ранении сына Додо Гугешашвили и убийстве её сына


07.02.2018   13:27

12:56, 07 Февраль 2018

«Сегодня получено сообщение о том, что на Д.Г. 1958 года рождения и Г.Г. 1985 года рождения, в Дигомском массиве, неизвестными лицами совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате чего, Г.Г скончался на месте, а Д.Г. переведена в медицинское учреждение.

На данный момент на месте инцидента работают эксперты – криминалисты и проводятся активные следственные мероприятия», — заявляют в МВД Грузии.

По сообщению МВД, следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии – умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

В ветерана абхазской войны, Додо Гугешашвили и ее сына стреляли из огнестрельного оружия.






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