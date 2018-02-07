|
МВД Грузии распространяет официальную информацию о ранении сына Додо Гугешашвили и убийстве её сына
07.02.2018 13:27
12:56, 07 Февраль 2018
«Сегодня получено сообщение о том, что на Д.Г. 1958 года рождения и Г.Г. 1985 года рождения, в Дигомском массиве, неизвестными лицами совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате чего, Г.Г скончался на месте, а Д.Г. переведена в медицинское учреждение.
На данный момент на месте инцидента работают эксперты – криминалисты и проводятся активные следственные мероприятия», — заявляют в МВД Грузии.
По сообщению МВД, следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии – умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
В ветерана абхазской войны, Додо Гугешашвили и ее сына стреляли из огнестрельного оружия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна