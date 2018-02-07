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В МВД предполагают, что нападавший на семью Додо Гугешашвили был из знакомым
07.02.2018 15:25
В МВД Грузии заявляют, что лицо, которое напало на Гугешашвили, предположительно было знакомо с семьёй.
Как заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью центрального департамента криминальной полиции Мамука Челидзе, на месте преступления обнаружены труп мужчины и раненная женщина, которая была переведена в медучреждение.
«При первичном анализе можно сказать, что убийца, предположительно знал семью Гугешашвили. Следствие ведется по статье 109 УК Грузии, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Исходя из интересов следствия, на данном этапе я не могу сделать комментарий. На основании анализа можно сказать, что лицо было знакомо с семьёй и ранения, предположительно нанесены из огнестрельного оружия», — заявил Мамука Челидзе.
На Д.Г. 1958 года рождения и Г.Г. 1985 года рождения, сегодня утром в Дигомском массиве, неизвестными лицами совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате чего, Г.Г скончался на месте, а Д.Г. переведена в медицинское учреждение.
На данный момент на месте инцидента работают эксперты – криминалисты и проводятся активные следственные мероприятия», — заявили в МВД Грузии.
Следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии – умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
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