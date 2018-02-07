Парламент в первом чтении принял законодательный пакет о реформировании военного резерва

07.02.2018 19:00 Парламент в первом чтении принял законодательный пакет о реформе резерва 82 голосами единогласно.



Изменения касаются 11 законов, основная часть которых будет задействована с первого июня 2018 года. А часть электронного управления системы мобилизационного резерва – с первого июня 2020 года.



Согласно законопроекту, резерв будет двух видов – активный и мобилизационный.



В этом году начинается пилотный проект, который предусматривает принятия 260 лиц в активный резерв.



А мобилизационный резерв будет задействован позднее и это будет обязательным.















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