В Грузии могут быть введены ограничения на реализацию холодного оружия

07.02.2018 20:41 Могут быть введены ограничения на реализацию холодного оружия. Как сообщила в программе «Резюме» на радио «Палитра» заместитель министра ВД Грузии Натия Мезвришвили, соответствующий законопроект станет известен в ближайшие дни.



«Сегодня ношение холодного оружия наказуемо в административном и уголовном порядке. Мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать законодательные регуляции. Процесс реализации с законодательной точки зрения урегулирован не так уж хорошо.



Мы работаем над тем, насколько эффективны законодательные рамки для холодного оружия и отвечают ли требованиям, которые существуют на фоне возросшей преступности.



Кроме того, работаем над тем, не увеличить и не ужесточить ли санкции, предусмотренные административным и уголовным законодательством. Думаем над тем, чтобы ввести ограничения в связи с реализацией холодного оружия. Законопроект станет известен в ближайшие дни», - сообщила Натия Мезвришвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

