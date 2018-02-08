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В Турции 64 человека приговорили к пожизненному заключению за попытку переворота
08.02.2018 15:27
Турецкий суд в Анкаре вынес приговоры о пожизненном заключении 64 членам «Террористической организации фетхуллахистов», которые предприняли попытку государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Anadolu.
Судебное разбирательство проходило в отношении 164 преподавателей и курсантов военной академии. Четверых участников переворота приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. В отношении ста обвиняемых суд вынес оправдательные приговоры.
Ранее сообщалось, что более 600 турецких чиновников попросили убежища в Германии из-за преследований после попытки госпереворота.
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