В Турции 64 человека приговорили к пожизненному заключению за попытку переворота

08.02.2018 15:27 Турецкий суд в Анкаре вынес приговоры о пожизненном заключении 64 членам «Террористической организации фетхуллахистов», которые предприняли попытку государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Anadolu.



Судебное разбирательство проходило в отношении 164 преподавателей и курсантов военной академии. Четверых участников переворота приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. В отношении ста обвиняемых суд вынес оправдательные приговоры.



Ранее сообщалось, что более 600 турецких чиновников попросили убежища в Германии из-за преследований после попытки госпереворота.















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