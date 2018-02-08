Пришло время действенных шагов по вступлению Грузии в НАТО - Люк Коффи

08.02.2018 19:39 Спустя 10 лет после саммита НАТО в Бухаресте, пришло время действенных шагов, — об этом политический обозреватель Heritage Foundation Люк Коффи заявил в эксклюзивном интервью «Первому каналу» Общественного вещателя Грузии.



По его словам, уже 10 лет после саммита он слушает одну и ту же дискуссию, как Грузия должна стать членом НАТО, однако спустя 10 лет, пришло время креативных подходов.



Что касается публикации Heritage Foundation, в которой отмечается, что официальные лидеры Грузии не исключают компромисса в отношении Абхазии и Цхинвали взамен на вступление в НАТО, Люк Коффи заявляет:



«Я бы не сказал, что кто-то в правительстве Грузии активно рассматривает эту возможность, однако скажу, что я много раз посещал Грузию, встречался с разными представителями правительства и лично слышал об этом от разных высокопоставленных чиновников. Это будет очень реалистическое решение для Грузии, чтобы присоединиться к НАТО. Хочу подчеркнуть, что это просто моё предложение. Я ни на минуту не предлагаю вам, чтобы Грузия отказалась от территориальной целостности, отнюдь. Я просто говорю, что раз у Грузии есть условие о неприменении силы, тогда зачем нужна гарантия 5-ой статьи НАТО для оккупированных территорий. Для меня это бесполезное препятствие», — отмечает политический обозреватель Heritage Foundation в разговоре с Первым каналом.



По словам Люка Коффи, в мире есть страны, которые руководствуются подобной моделью. В пример он привел Фолклендские и Гуамские острова.



По его словам, в случае Грузии ситуацию осложняет то, что дело касается России, однако аналитик считает, что спустя 10 лет после саммита в Бухаресте, пришло время действенных шагов.



«Уже 10 лет после саммита я слушаю одну и ту же дискуссию, как Грузия должна стать членом НАТО, однако спустя 10 лет, пришло время креативных подходов», — отмечает Коффи.















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