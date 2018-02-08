В списке пропавших без вести Интерпола значатся 18 грузин

08.02.2018 23:02 В «желтом циркуляре» Интерпола, по которому ищут 1,208 людей пропавших без вести, 18 грузин. Большинство граждан Грузии пропали в детском возрасте, поэтому на официальной странице Интерпола опубликованы их детские фотографии, а в графе нынешнего возраста указан уже возраст совершеннолетнего человека.



Рожденной 2004 году в Кутаиси Нуки Двалишвили, которая пропала в возрасте 9 лет, сегодня должно было исполнится 23 года. В данных исчезнувшей ее описание совпадает с возрастом, в котором запомнили ее родители – Заза Двалишвили и Тамар Гургенидзе: рост 1.55, вес 50 килограмм. Ребенка Интерпол объявил в розыск по «желтому циркуляру» в 2006 году.



В день исчезновения семь и восемь лет было Тамаре и Георгию Джаванам. Сегодня им должно быть 27 и 28 лет. Родившихся в Тбилиси брата и сестру никто не видел с 1997 года. Уже 20 лет их не может найти и Интерпол.



Фотография самого маленького ребенка в списке пропавших принадлежит рожденной в Тбилиси в 1998 году Элене Гарсоян. Гражданка Грузии исчезла во Франции в 2005 году в возрасте 7 лет. Сегодня Элене должно быть 19 лет.



В отличие от дел о пропаже вышеуказанных детей, больше информации можно найти о похищенной из поселка Цкнети 24 июля 2002 года 15-летней Мариам Горинашвили. 18 июля ей исполнится 31 год. Интерпол разместил лишь материалы, необходимые для поиска пропавшей, однако СМИ известны детали громкого похищения, которое произошло 16 лет назад. Именно по информации, которую тогда распространяли журналисты, 25 июля 2002 года, то есть на следующий день после похищения, похитители связались по телефону с отцом Мариам и в обмен на освобождение подростка потребовали 100 000 долларов. Отец девочки отнес деньги в указанное место в Тбилиси, однако преступники не выполнили условия, не освободили Мариам и больше не связывались с семьей.



В списке исчезнувших есть и громкое дело исчезнувшей 16-летней девочки Дареджан Диасамидзе. Дареджан пропала 5 лет назад, в 2013 году в селе Ахалшени Хелвачаурского муниципалитета. Подросток ночью 7 августа осталась в семье дяди и должна была вернуться домой утром. Следы девочки теряются на тесно населенной километровой дороге к дому.



Пропавшая в Кутаиси 31 октября 2010 года 19-ти летняя Натия Гиоргидзе вышла из дома на встречу со знакомым человеком. Натию зафиксировала камера видеонаблюдения около Пушкинского тупика. В сумерках на той же территории был зафиксирован автомобиль марки БМВ, номерные знаки которого было невозможно различить на камере. Мать пропавшей подозревала, что девушку могли похитить на этой машине. Тупик улицы Пушкина спускается к реке Риони, где после месяца с момента исчезновения нашли удостоверение личности Натии. Местная полиция возбудила дело по статье доведение до самоубийства. Поисковые работы завершились безрезультатно. После этого след девушки, по информации родителей, возникает в одной из гостиниц Турции. Родители пропавшей Натии уверяют, что их дочь стала жертвой траффикинга. Эту информацию члены семьи передали правоохранителям, но следствие до сих пор не может дать ответ, где находится пропавшая 8 лет назад, 26-ти летняя Натия Гиоргидзе.



Ника Сагирашвили пропал два года назад 28 мая 2016 года из села Корди находящемся близ оккупационной линии. Он вышел из дома за водой для полива и после этого его уже никто не видел. Члены семьи и местное население уверены, что Нику Сагирашвили похитили российские военные. Уже второй год, грузинская сторона и семья пропавшего пытаются получить от де – факто властей хоть какую – либо информацию о Нике Сагирашвили. Родители Ники каждый раз приходят на переговоры в Эргнети и требуют от российских солдат видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые смонтированы на т.н оккупационной линии. Т.н официальные лица Цхинвали отрицают связь с пропажей 27 – летнего мужчины. Интерпол внес Нику Сагирашвили в списки без вести пропавших.



В международный розыск объявлен пропавший в 2016 году Гемели Небадзе. Мужчина 40-ка лет отправился на заработки в Турцию из села Толоши Аспиндзского района 5 августа 2016 года. Из – за проблем со здоровьем, турецкие работодатели отправили его на родину, но Небадзе не вернулся домой. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Члены семьи пропавшего почти сразу же обратились в МИД Грузии и получили ответ, что грузинская сторона ожидала результатов расследования от компетентных органов Турции. На след Гемели Небадзе так и не удалось напасть.



В списке без вести пропавших Интерпола значится 19-ти летняя Анна Микутишвили, уроженка Тбилиси, которая пропала 21 марта 2007 года и еще шестеро граждан Грузии, совершеннолетние мужчины, информацию о которых практически не найти. Это:



Пропавшие в 2014 году в Украине из Донецкого района двое грузин: житель Кобулети, 41 – летний Давид Шавишвили и уроженец Гульрипши, 35-ти летний Гопал Степлян;



Пропавший в 2010 году в Турции, 32-летний житель Терджола Гога Хахалеишвили;



Пропавший в 2012 году в Канаде, после того как затонула яхта, 36-ти летний Заза Лацабидзе, который уехал на заработки за границу из Хашури;



Пропавший в 2011 году в России 56-летний гражданин Грузии Владимир Хошбекян и в том же году на территории Грузии 49-летний Малхаз Какашвили из Гори.



Самое туманное и до сих пор невыясненное дело в списке пропавших Интерпола касается двух детей, предположительно братьев, которые являются гражданами Грузии. Согласно Интерполу, они исчезли в городе Пафос на Кипре.















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