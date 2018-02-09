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Руководителем пограничной полиции МВД назначен Темур Кекелидзе
09.02.2018 13:01
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария назначил главой погранполиции сотрудника министерства иностранных дел страны Темура Кекелидзе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Реформа погранполиции является одним из приоритетных направлений работы Гахария, который после вступления в должность, в ноябре 2017 года, анонсировал кадровые и структурные изменения в ведомстве.
Кекелидзе на этом посту сменил Левана Чабукиани, который занимал должность и.о. главы погранполиции с июля 2017 года. Чабукиани назначили на пост после увольнения Дато Николеишвили из-за скандала с похищением из Грузии оппозиционного азербайджанского журналиста Афганы Мухтарлы.
Гахария лично представил Кекелидзе сотрудникам погранполиции и пожелал удачи на новой должности.
С июня 2017 года по январь 2018 года Кекелидзе был и.о. директора департамента по политике безопасности и евроатлантической интеграции МИД Грузии. В 2016-2017 годах он был заместителем директора этого же департамента.
В 2012-2016 годах Кекелидзе работал заместителем постпреда Грузии при НАТО. В 2007-2012 годах глава погранполиции занимал должность замдиректора политического департамента МИД Грузии, а с апреля 2006 по октябрь 2007 года был начальником управления по планированию политики этого же департамента.
С января по март 2006 года Кекелидзе был начальником управления департамента по политике безопасности и евроатлантической интеграции при МИД. В 2005-2006 годах Кекелидзе работал помощником главы Совета национальной безопасности Грузии, а в 2004-2005 годах был заместителем директора департамента развития обороны.
С апреля по август 2003 года Кекелидзе работал начальником управления многосторонних отношений департамента по политике обороны и международным отношениям Минобороны Грузии. С октября 2002 года по апрель 2003 года он был главой отделения НАТО того же департамента, а в 2001-2002 годах — специалистом отделения НАТО.
Кекелия получил магистерскую степень по глобальной безопасности в Крэнфильдском университете британского Королевского военного колледжа. Также он окончил аспирантуру Тбилисского государственного университета по специальности история Грузии.
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