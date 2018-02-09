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Гражданин Ирана задержан в Грузии по обвинению в подготовке убийства


09.02.2018   15:57
В Тбилиси по обвинению в подготовке умышленного убийства задержан гражданин Ирана, сообщает в пятницу МВД Грузии.

По информации ведомства, иранский гражданин 1964 года рождения задержан в ходе проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью криминальной полиции МВД Грузии, Департамента контрразведки Службы государственной безопасности и Главной прокуратуры совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

"Следствием установлено, что обвиняемый взамен на получение $5,5 тыс. долларов подготовил убийство находящегося в Тбилиси гражданина Ирана 1981 года рождения", - отмечают в МВД.

По данным ведомства, преступник для совершения преступления намеревался приобрести оружие в Тбилиси.

Задержанному грозит от 16-20 лет лишение свободы до пожизненного заключения.






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