Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси из огнестрельного оружия ранен 18-летний подросток


09.02.2018   20:20
18-летний подросток был ранен из огнестрельного оружия в тбилисском районе Варкетили, сообщает телеканал «Имеди».

Пострадавший – Ило Парцвания. По предварительной информации, двое подростков напали на него в подъезде многоэтажного дома во втором микрорайоне Варкетили. Очевидцы говорят, что нападавшие произвели два выстрела, после чего скрылись с места преступления.

Парцвания был госпитализирован. Состояние пострадавшего стабильное, в настоящее время ему проводится операция.

Следствие в связи с произошедшим начато по двум статьям УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Гудаури пройдут дипломатические горнолыжные состязания
Валютный фонд положительно оценил экономическое положение Грузии - Минэкономики
Bloomberg советует любителям лыжного спорта поехать в Гудаури
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
В оккупированной Абхазии нашли одно из богатейших захоронений Восточного Причерноморья
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из самых стабильных стран в мировом масштабе
Американские конгрессмены об отношениях с Грузией
МВФ: Грузия развивается быстрее, чем мы думали
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна