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В Тбилиси из огнестрельного оружия ранен 18-летний подросток
09.02.2018 20:20
18-летний подросток был ранен из огнестрельного оружия в тбилисском районе Варкетили, сообщает телеканал «Имеди».
Пострадавший – Ило Парцвания. По предварительной информации, двое подростков напали на него в подъезде многоэтажного дома во втором микрорайоне Варкетили. Очевидцы говорят, что нападавшие произвели два выстрела, после чего скрылись с места преступления.
Парцвания был госпитализирован. Состояние пострадавшего стабильное, в настоящее время ему проводится операция.
Следствие в связи с произошедшим начато по двум статьям УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия».
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