В Тбилиси из огнестрельного оружия ранен 18-летний подросток

09.02.2018 20:20 18-летний подросток был ранен из огнестрельного оружия в тбилисском районе Варкетили, сообщает телеканал «Имеди».



Пострадавший – Ило Парцвания. По предварительной информации, двое подростков напали на него в подъезде многоэтажного дома во втором микрорайоне Варкетили. Очевидцы говорят, что нападавшие произвели два выстрела, после чего скрылись с места преступления.



Парцвания был госпитализирован. Состояние пострадавшего стабильное, в настоящее время ему проводится операция.



Следствие в связи с произошедшим начато по двум статьям УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия».















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