В Грузии трое человек задержаны за незаконное оружие

10.02.2018 12:54 Трое человек были задержаны в Тбилиси и Сенаки (регион Самегрело и Земо-Сванети) по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию нарушителей проводились с 27 по 31 января.



Задержанные – 23-летний Б.Г., 36-летний К.Х. и 34-летний Н.И.. Последний в прошлом неоднократно был судим.

Двое из обвиняемых обвиняются в хранении-ношении огнестрельного оружия, а один – в приобретении-хранении и ношении. Сотрудниками МВД Грузии у них были изъяты обрезанное охотничье ружье – «обрез», два пистолета системы Макарова, автоматический пистолет типа «GRAND POWER K105», револьвер системы Нагана, а также 98 боевых патронов.



Уголовное дело начато по второй и третьей частям 236-й статьи УК Грузии – «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». В случае признания вины судом обвиняемым грозит от четырех до шести лет лишения свободы.















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