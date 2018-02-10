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Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж


10.02.2018   19:00
Эстония и Российская Федерация провели обмен осужденными за шпионаж, в рамках которого осужденный в Эстонии российский гражданин Артем Зинченко был обменян на осужденного в России эстонского гражданина Райво Суси.

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-службу Полиции безопасности Эстонии.

Обмен состоялся на погранпереходе Койдула около 10 утра в субботу, 10 февраля.

Артем Зинченко был признан в мае 2017 года Харьюским уездным судом виновным в тайной прослушке и приговорен к пяти годам лишения свободы. Райво Суси в декабре 2017 года был признан российским судом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Оба осужденных подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии.

По словам гендиректора Полиции безопасности, стороны заключили устраивающее оба государства соглашение. "Эстонское государство помогает своим гражданам так, как только может. Эстония выслала в Россию совершившего преступление в виде тайной прослушки, а эстонский предприниматель благодаря этому сможет вернуться к близким после длительного заключения в России", - сказал он.

Предыдущий аналогичный обмен произошел в сентябре 2015 года, когда на погранпереходе Койдула осужденный в России бывший сотрудник КаПо Эстон Кохвер был обменян на бывшего офицера Алексея Дрессена, который отбывал в Эстонии наказание за передачу России секретных данных.






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