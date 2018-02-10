|
Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж
10.02.2018 19:00
Эстония и Российская Федерация провели обмен осужденными за шпионаж, в рамках которого осужденный в Эстонии российский гражданин Артем Зинченко был обменян на осужденного в России эстонского гражданина Райво Суси.
Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-службу Полиции безопасности Эстонии.
Обмен состоялся на погранпереходе Койдула около 10 утра в субботу, 10 февраля.
Артем Зинченко был признан в мае 2017 года Харьюским уездным судом виновным в тайной прослушке и приговорен к пяти годам лишения свободы. Райво Суси в декабре 2017 года был признан российским судом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы.
Оба осужденных подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии.
По словам гендиректора Полиции безопасности, стороны заключили устраивающее оба государства соглашение. "Эстонское государство помогает своим гражданам так, как только может. Эстония выслала в Россию совершившего преступление в виде тайной прослушки, а эстонский предприниматель благодаря этому сможет вернуться к близким после длительного заключения в России", - сказал он.
Предыдущий аналогичный обмен произошел в сентябре 2015 года, когда на погранпереходе Койдула осужденный в России бывший сотрудник КаПо Эстон Кохвер был обменян на бывшего офицера Алексея Дрессена, который отбывал в Эстонии наказание за передачу России секретных данных.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна