Сотрудник «Почты Грузии» задержан в Тбилиси за кражу посылок

11.02.2018 13:33 Восемь человек были задержаны в разных регионах Грузии с 1 по 5 февраля по обвинению в совершении краж, еще один несовершеннолетний был уличен в преступлении, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.



По данным МВД, двое обвиняемых были задержаны в Тбилиси, по одному – в городе Гори (регион Шида Картли), в Кахетии и в Батуми (Аджария). Еще троих задержали в регионе Мцхета-Мтианети.



Из материалов дела следует, что в Тбилиси был задержан сотрудник «Почты Грузии», который систематически крал посылки, предназначенные для граждан. При обыске его дома и автомобиля полицейские обнаружили и изъяли украденные вещи.



Трое задержанных в регионе Мцхета-Мтианети обокрали два дачных дома в поселке Жинвали и селе Арагвиспири. Краденное они сдали в один из тбилисских ломбардов.



Что касается задержанного в Батуми, то следствие утверждает, что он украл мобильный телефон и компьютерную технику из ресторана «Дзвели геми».



В Гори обвиняемый разбил аппарат быстрого зачисления, расположенный на территории, прилегающей к одному из супермаркетов, взял оттуда деньги и скрылся.



В Кахетии гражданин Азербайджана, разыскиваемый за совершение тяжкого преступления у себя на родине, в селе Мшвидобиани угнал автомобиль. Сотрудники МВД Грузии задержали его «по горячим следам».



Несовершеннолетний юноша был уличен в краже в гурийском городе Озургети – из кладовки одного из домов он украл бытовые вещи и охотничье ружье.



Всем обвиняемым, за исключением подростка, грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.



"Новости-Грузия"











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