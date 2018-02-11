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Сотрудник «Почты Грузии» задержан в Тбилиси за кражу посылок


11.02.2018   13:33
Восемь человек были задержаны в разных регионах Грузии с 1 по 5 февраля по обвинению в совершении краж, еще один несовершеннолетний был уличен в преступлении, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

По данным МВД, двое обвиняемых были задержаны в Тбилиси, по одному – в городе Гори (регион Шида Картли), в Кахетии и в Батуми (Аджария). Еще троих задержали в регионе Мцхета-Мтианети.

Из материалов дела следует, что в Тбилиси был задержан сотрудник «Почты Грузии», который систематически крал посылки, предназначенные для граждан. При обыске его дома и автомобиля полицейские обнаружили и изъяли украденные вещи.

Трое задержанных в регионе Мцхета-Мтианети обокрали два дачных дома в поселке Жинвали и селе Арагвиспири. Краденное они сдали в один из тбилисских ломбардов.

Что касается задержанного в Батуми, то следствие утверждает, что он украл мобильный телефон и компьютерную технику из ресторана «Дзвели геми».

В Гори обвиняемый разбил аппарат быстрого зачисления, расположенный на территории, прилегающей к одному из супермаркетов, взял оттуда деньги и скрылся.

В Кахетии гражданин Азербайджана, разыскиваемый за совершение тяжкого преступления у себя на родине, в селе Мшвидобиани угнал автомобиль. Сотрудники МВД Грузии задержали его «по горячим следам».

Несовершеннолетний юноша был уличен в краже в гурийском городе Озургети – из кладовки одного из домов он украл бытовые вещи и охотничье ружье.

Всем обвиняемым, за исключением подростка, грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

"Новости-Грузия"





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